Диагноз «коронавирус» подтвержден еще у 85 жителей Приморья

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:33:18+03:00

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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что еще у 85 жителей Приморья подтвердился диагноз «коронавирус». Всего заболевших с начала эпидемии — 3980.

110 человек за сутки вошли в список излечившихся от новой инфекции. Сначала пандемии в Приморье от коронавируса избавились 2474 человека.

Объявлено еще об одном летальном исходе. Не смог справиться с заболеванием организм 84-летней женщины. Она обратилась за медицинской помощью только на девятый день от начала болезни. Пациентка находилась в крайне тяжелом состоянии из-за двусторонней пневмонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU