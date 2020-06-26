Умер еще один пациент ковидного госпиталя в Приморье

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:52:57+03:00

Врачи не смогли помочь 84-летней женщине, обратившейся к медикам на девятый день заболевания

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О новой смерти от COVID-19 сообщило правительство Приморского края. Очередной жертвой коварного недуга стала 84-летняя женщина. Сообщается, что она обратилась к медикам лишь на девятый день от начала заболевания. Пациентка находилась в крайне тяжелом состоянии из-за двусторонней пневмонии. Увы, медицина оказалась бессильна.

Всего заболело в Приморье с начала эпидемии — 3980 человек. Из них 85 приморцев получили диагноз «коронавирус» в течение последних суток.

Выздоровело за сутки 110 пациентов, всего с инфекцией справились 2474 человека жителей края.

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ИСТОЧНИК KP.RU