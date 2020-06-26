Фестиваль сыра и меда планируют провести во Владивостоке в середине июля

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:56:30+03:00

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Фестиваль производителей сыра, ягод и фруктов «Сделано в Приморье» собираются провести во Владивостоке в середине июля на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновская. До 12 июля организаторы мероприятия, центр «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития Приморья и Союза «Приморская торгово-промышленная палата», принимают заявки от потенциальных участников. Это будет уже третий фестиваль «Сделано в Приморье». На этот раз производители и фермеры представят сезонные ягоды, местные сыры и сладости.

— За последние несколько лет в Приморье появились новые интересные производители сыров и молочной продукции. Познакомить покупателей с качественной местной продукцией — основная задача фестиваля. Для предпринимателей это возможность обменяться технологиями и знаниями, представить свои товары широкой аудитории, — прокомментировала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Открыть фестиваль планируют 17 июля, но точные сроки определят с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по эпидемиологической обстановке.

— Мы надеемся, что постепенно введенные ограничения будут сняты и мы сможем устроить на площадке фестиваля атмосферу уюта и праздника, откроем фудкорт, где гости смогут попробовать блюда из местных сезонных продуктов от шеф-поваров, — рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров.

В рамках фестиваля готовится множество событий. Например, на «Дне сыра» гостей мероприятия познакомят с рецептами разнообразных фондю и дадут продегустировать различные виды сыров. Медовики покажут, как «выгоняют» мед из сот. А 19 июля пройдет «День пирожков с малиновым вареньем». Впрочем, там будет и варенье из многих других приморских ягод.

Организаторы бесплатно предоставят участникам павильон под торговлю и подключение к электричеству. Участники несут расходы только за обслуживание торговой точки: услуги охраны и вывоза мусора.

Фестиваль ягод и сыра планируют проводить в течение двух недель в конце июля. Площадка мероприятия будет работать ежедневно с 10 до 19 на площади Фокина.

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ИСТОЧНИК KP.RU