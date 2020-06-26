2020-06-26T07:59:26+03:00
Происшествия

Из берегов вышла река Саперка в Угловом, вода подступает к федеральной трассе

Очевидцы засняли происходящее на видео
Милана СОКОЛ
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Река вышла из берегов в ПриморьеРека вышла из берегов в ПриморьеФото: принтскрин видео.
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Худшие прогнозы специалистов по неблагоприятной паводковой обстановке из-за продолжающихся осадков начинают сбываться. Автомобилисты засняли подтопление территории в районе поселка Угловое. Земли рядом с дорогой залила вышедшая из берегов речка Саперка. Вода подошла к федеральной трассе А-370 «Уссури».

Река Саперка вышла из берегов в Приморье.Видео: dpskontrol125rus

По словам местных жителей, такая ситуация здесь уже не в первый раз. Речка раньше называлась Хангоуза. Она выходит из берегов с печальным постоянством – во время каждого серьезного ливня. К счастью, мост через Саперку в хорошем состоянии и способен выдерживать нападки стихии. Он был заново отстроен вместе с подъездными путями в 2010 году, во время реконструкции дорог к Саммиту АТЭС.

В соседнем Владивостоке подтопление из-за реки грозит району Фадеева. Из берегов вот-вот выйдет река Объяснения. Бурные потоки воды уже достигли уровня пешеходного мостика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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