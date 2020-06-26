«Этому городу нужен новый герой»: жители Владивостока восхищены Акваменом, который вытащил потопленную машину незнакомца

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:00:05+03:00

Авто не справилось со стихийным бедствием и застряло – на помощь поспешил случайный проезжий [видео]

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Приморье сегодня находится всецело во власти стихии. Мощный циклон пока ни на секунду не ослабевает свою хватку. В итоге машины ушли под воду, а города больше стали похожи на Венецию. Дороги затоплены, дома обесточены, а МЧС объявило о штормовом предупреждении – значит в ближайшее время лучше не будет.

Вместе с тем, сейчас в соцсетях распространяется огромное количество фото и видео, на которых машины практически взяты в плен циклона. Но сейчас в центре внимание новый герой, который не проехал мимо иномарки, терпящей бедствие на середине затопленной дороги. Владелец паблика @blog_vladivostok Роман пожалел бедолагу, застрявшего на Невельского, и вытащил его из заточения. Разумеется, поступок мужчины не остался без внимания. Его подписчики похвалили и оставили комментарии под видеоотчетом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787170" frameborder="0"></iframe> Житель Владивостока помог незнакомцу, который застрял в машине на середине затопленной дороги..Видео:@blog_vladivostok! другой источник

«Ты прекрасен, человек Роман»

«Этому городу нужен новый герой»

«Уважение вам»

Вместе с тем, пока ситуация на дорогах Владивостока и Артема оставляет желать лучшего, поэтому будьте внимательнее за рулем.

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ИСТОЧНИК KP.RU