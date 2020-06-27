2020-06-26T09:57:30+03:00
Общество

Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью

Лидерство в рейтинге USABILITYLAB компании принес инклюзивный подход к разработке
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В приложении Сбербанк Онлайн незрячим пользователям доступны все функции. Фото: pixabayВ приложении Сбербанк Онлайн незрячим пользователям доступны все функции. Фото: pixabay
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Сбербанк второй год подряд стал лидером рейтинга USABILITYLAB по итогам исследования доступности банковских приложений для людей с инвалидностью. Победу банку принесла кропотливая работа по адаптации новых сервисов и постоянной поддержке ранее адаптированных сервисов приложения «Сбербанк Онлайн для незрячих и слабовидящих пользователей».

В приложении Сбербанк Онлайн незрячим пользователям доступны все функции, то есть реализован инклюзивный подход к разработке. Поддержка скринридеров VoiceOver и TalkBack, озвучивающих визуальное содержание экрана, доступный интерфейс, логичный переход между элементами в приложении Сбербанк Онлайн — все это позволяет незрячему клиенту быстро и без дополнительных барьеров пользоваться банковскими услугами.

— В проектировании и тестировании новых цифровых сервисов банка принимают участие пользователи с нарушением зрения, а двое незрячих тестировщиков работают в Сбербанке на постоянной основе. Банк стремится сделать полностью доступными и удобными для клиентов с инвалидностью все свои удаленные каналы. Мы рады, что наши усилия высоко оценены как экспертами рынка, так и самими пользователями, — прокомментировал событие первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
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