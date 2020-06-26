2020-06-26T11:59:33+03:00
Происшествия

«Апокалипсис» во Владивостоке набирает силу: поток воды смывает деревья с косогора

ЧП случилось в Первореченском районе города [видео]
Милана СОКОЛ
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Размыло часть косогора на ЛуговойРазмыло часть косогора на ЛуговойФото: dps_vl
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Ливень, который во Владивостоке начался еще ночью, кажется и не думает прекращаться. Стихия уже нанесла мощный удар по городу. Затоплены десятки улиц и дворов. Проезда нет на многих участках трассы.

Ранее «Комсомолка» сообщала о падающих на дорогу камнях на Ладыгина. Теперь очевидцы запечатлели, сползающие с косогора деревья в районе Баляева.

Потоп на Давыдова во Владивостоке.Видео: dps.control

Очередное ЧП из-за непогоды случилось возле дома №70 на улице Луговой. Мощный поток воды буквально смывает деревья с сопки, расположенной рядом с гостинкой.

По прогнозам синоптиков, непогода продолжит бушевать в большей части Приморского края вплоть до ночи. Поэтому местным жителям стоит соблюдать осторожность, придерживаться правил дорожного движения и быть взаимовежливыми.

Район Зари во Владивостоке тоже затопило.Татьяна КЛАНОВЕЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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