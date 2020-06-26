3 июля во Владивостоке начнутся ЕГЭ

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:33:43+03:00

Администрация города определилась с расписанием экзаменов и особенностями их проведения в этом году

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Сроки проведения ЕГЭ во Владивостоке и особенности проведения экзаменов в этом году обсудила сегодня, 26 июня, межведомственная комиссия администрации города.

Эпидемиологическая ситуация внесла серьезные изменения в ЕГЭ-2020, сообщает пресс-служба администрация Владивостока. Например, экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы, из числа предметов ЕГЭ исключили математику базового уровня, а выпускники прошлых лет сдавать ЕГЭ будут вместе с выпускниками этого года, а не в отдельные дни.

Пункты приема экзаменов также ждут перемены. В 17 ППЭ, которые подготовят в этом году, уменьшено количество посадочных мест, чтобы обеспечить дистанцию между учениками в полтора метра. Планируется зигзагообразная рассадка, а на входе в пункты у всех будут измерять температуру бесконтактными термометрами.

Всего в сдаче ЕГЭ во Владивостоке должны принять участие 3820 школьников.

Расписание ЕГЭ 2020 года:

3 июля — география, литература и информатика;

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история и физика;

16 июля — обществознание и химия;

20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам;

22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

С вопросами по организации и проведению ЕГЭ во Владивостоке можно обратиться по телефонам горячей линии 8-994-103-6462, 253-47-19, 222-24-80.

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ИСТОЧНИК KP.RU