2020-06-26T12:11:13+03:00
Происшествия

Дрифт во Владивостоке закончился массовым ДТП, разбиты 5 авто

Момент происшествия попал на камеру, гонщик на Toyota Mark Х скрылся [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Лихач повредил сразу 4 автоЛихач повредил сразу 4 автоФото: принтскрин видео.
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В неприятной ситуации оказались владельцы сразу четырех авто, которые были припаркованы в районе Снеговой пади во Владивостоке. Отсутствие достаточного количества парковочных мест возле домов, вынуждает многих автомобилистов оставлять свои машины возле обочины. Собственно за это они сегодня и поплатились.

Пострадали авто, припаркованные вдоль дороги Фото: dps.control

Пострадали авто, припаркованные вдоль дорогиФото: dps.control

Камера уличного видеонаблюдения запечатлела момент серьезной массовой аварии возле дома №32 на Адмирала Горшкова. На кадрах отчетливо видно, как белый седан на скорости влетает в припаркованные машины. Управляемый занос попросту превратился в неконтролируемый.

Попытка дрифта во Владивостоке привела к массовому ДТП.Видео: dpskontrol125rus

Дрифт на дороге общего пользования закончился довольно печально. У всех авто достаточно серьезные кузовные повреждения. Больше всего не повезло малолитражке, на Nissan Tiida пришелся основной удар.

Основной удар пришелся на малолитражку Фото: dps.control

Основной удар пришелся на малолитражкуФото: dps.control

Виновник происшествия спешно ретировался, оставив на месте ЧП деталь кузова. Именно решетка радиатора помогла опознать, что ДТП спровоцировал владелец Toyota Mark X.

Виновник оставил улику Фото: dps.control

Виновник оставил уликуФото: dps.control

Теперь любителя дрифта, машина которого тоже серьезно пострадала, разыскивает полиция и владельцы разбитых авто. Если вы стали свидетелем происшествия, информацию о нем можно передать по телефону редакции «КП», номер указан ниже.

Пострадали припаркованные машины Фото: dps.control

Пострадали припаркованные машиныФото: dps.control

К ЧИТАТЕЛЯМ

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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