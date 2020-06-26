Дрифт во Владивостоке закончился массовым ДТП, разбиты 5 авто
В неприятной ситуации оказались владельцы сразу четырех авто, которые были припаркованы в районе Снеговой пади во Владивостоке. Отсутствие достаточного количества парковочных мест возле домов, вынуждает многих автомобилистов оставлять свои машины возле обочины. Собственно за это они сегодня и поплатились.
Пострадали авто, припаркованные вдоль дорогиФото: dps.control
Камера уличного видеонаблюдения запечатлела момент серьезной массовой аварии возле дома №32 на Адмирала Горшкова. На кадрах отчетливо видно, как белый седан на скорости влетает в припаркованные машины. Управляемый занос попросту превратился в неконтролируемый.
Попытка дрифта во Владивостоке привела к массовому ДТП.Видео: dpskontrol125rus
Дрифт на дороге общего пользования закончился довольно печально. У всех авто достаточно серьезные кузовные повреждения. Больше всего не повезло малолитражке, на Nissan Tiida пришелся основной удар.
Основной удар пришелся на малолитражкуФото: dps.control
Виновник происшествия спешно ретировался, оставив на месте ЧП деталь кузова. Именно решетка радиатора помогла опознать, что ДТП спровоцировал владелец Toyota Mark X.
Виновник оставил уликуФото: dps.control
Теперь любителя дрифта, машина которого тоже серьезно пострадала, разыскивает полиция и владельцы разбитых авто. Если вы стали свидетелем происшествия, информацию о нем можно передать по телефону редакции «КП», номер указан ниже.
Пострадали припаркованные машиныФото: dps.control
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ИСТОЧНИК KP.RU