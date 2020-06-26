2020-06-26T11:53:19+03:00
Общество

После потопа во Владивостоке всплыли сотни оторванных автомобильных номеров

Их выставляют вдоль дорог, чтобы хозяева смогли найти и забрать свои [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Потерянные номера на Динамо. Фото: instagram.com/primfrog77Потерянные номера на Динамо. Фото: instagram.com/primfrog77
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Ливень в Владивостоке еще не закончился, но там, где вода спала, всплыло большое количество автомобильных номеров, потерянных сегодня автолюбителями. Их выставляют вдоль дорог, чтобы хозяева могли вернуться и найти свой.

Такая своеобразная выставка номеров открылась у стадиона «Динамо». Там сегодня затапливало улицу Пограничную, полиции даже пришлось перекрыть движение.

Потерянные номера на Динамо. Фото: instagram.com/primfrog77

Потерянные номера на Динамо. Фото: instagram.com/primfrog77

Еще одно место скопления номеров – лужа на «Зеленом острове». А также улица Борисенко, которая утонула сегодня одной из первых. И водители часто возвращаются за ними, ведь движение без госномеров карается высоким штрафом, а напечатать новый стоит в среднем 1500 рублей.

Многие до сих пор удивляются, почему номера «так плохо крепят», что они отрываются во время дождя. Конечно же, номера крепят хорошо, они выдерживают сопротивление воздуха на больших скоростях и даже часто столкновения с препятствием, но отлетают в воде по простой причине – сопротивление воды очень и очень большое. Стоит чуть переборщить со скоростью, и машина буквально врезается в лужу. Пластиковые крепления номеров либо отрываются, либо разваливаются.

Затопило дорогу на Динамо, проехать могут только машины со шноркелем.Видео: instagram.com/autohelp_vl

Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке уже выпало больше 90 мм осадков при месячной норме в 138 мм. При этом ливень будет идти до середины ночи.

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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