Он даже не тормозил: дело водителя убийцы 7-летнего мальчика отправится в суд Уссурийска

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:56:38+03:00

Микроавтобус вылетел на встречку и столкнулся с еще двумя автомобилями. Фото: @mark2_che

Ребенок был сбит на «зебре», когда переходил дорогу возле школы на зеленый свет

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Прокуратура Уссурийска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против водителя маршрутного такси. Его автомобиль сбил насмерть ребенка переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в конце декабря 2019 года. Машина с пассажирами двигалась в районе дома № 18 по Владивостокскому шоссе. Когда на светофоре загорелся красный, водитель не сбавил скорости. 7-летний мальчик, переходивший дорогу в положенном месте и в положенное время, оказался сбит маршруткой. По свидетельству очевидцев, ребенок отлетел на несколько метров, с него слетели шапка и обувь. А микроавтобус вылетел на встречку и столкнулся с еще двумя автомобилями, которые пропускали ребенка.

Сбитый мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу очевидцы ДТП, но спасти жизнь не удалось. Ребенок скончался в реанимационном отделении.

Как сообщает Прокуратура Приморского края, фигурант уголовного дела своей вины не признал. Мужчина утверждал, что мальчишка выбежал на проезжую часть неожиданно, а он сам сигналил и жал на тормоза, пытаясь избежать столкновения. Однако версию водителя опровергли собранные доказательства, среди которых видеозапись произошедшего.

Гражданина будут судить по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

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