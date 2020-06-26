2020-06-26T13:50:30+03:00
Общество

Энергетики Приморья на время шторма перешли в особый режим

Административный и ремонтный персонал будет нести круглосуточное дежурство
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В связи с сильными дождями, которые обрушились на регион, Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») с 18:00 26 июня перешли на работу в режиме повышенной готовности сроком на 24 часа. Во время действия этого режима оперативный, административный и ремонтный персонал будет нести круглосуточное дежурство. Для обеспечения устойчивой работы электросетевых объектов компании подготовлено 96 бригад и 164 единицы техники, подготовлен запас материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Накануне в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу погоды, 26 июня и в первой половине ночи 27 июня в крае ожидаются сильные дожди (15 — 45 мм за 12 часов и менее), во Владивостоке и южной половине края местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов. В отдельных районах края гроза, при грозе усиление ветра до 18 м/с. На реках юга Приморского края возможны дополнительные подъемы уровня воды.

В связи с непогодой не исключен риск нарушения электроснабжения и повреждения линий электропередачи. В это время жителям надо быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Фото и видео последствий стихии присылайте нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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