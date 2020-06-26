Во Владивостоке выпало 109 мм осадков за 12 часов
С 5 утра и до 19:00 26 июня приморской столице выпало 109 мм осадков, сообщили «КП-Владивосток» представители портала «Примпогода».
При этом месячная норма в июне – 138 мм. То есть на город за полдня вылилось 80% месячной нормы.
Но в целом осадки во Владивостоке еще не закончились. Синоптики ждут, что дожди еще возобновятся, но уже не такие сильные. Прогноз на субботу и воскресенье – морось, кратковременные дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU