2020-06-26T21:01:49+03:00
Происшествия

Момент, как утонул внедорожник на Камской во Владивостоке, попал на видео

На этом же участке под воду ушел пассажирский автобус и даже питстоп [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Внедорожник утонул на Камской во Владивостоке. Фото: очевидцыВнедорожник утонул на Камской во Владивостоке. Фото: очевидцы
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Одна из горячих, точнее мокрых точек на карте Владивостока во время сильного ливня 26 июня стала улица Снеговая в районе поворота на Камскую. Вода прибывала очень быстро, и некоторые водители даже не успели опомниться, как лужи превратились в опасные реки.

Настолько опасные, что прямо на дороге заглох пассажирский автобус №4 маршрута Окатовая - автовокзал.

Автобус заглох в реке на Снеговой улице. Фото: очевидцы

Автобус заглох в реке на Снеговой улице. Фото: очевидцы

А внедорожник и вовсе попал в ловушку. Этот момент запечатлели очевидцы на камеру. Машина преодолевала мутную реку вброд, внезапно передняя правая часть просто ушла под воду. Правда, не совсем понятно, что хотел сделать водитель – то ли он растерялся и позабыл, где именно находится проезжая часть, то ли хотел свернуть к питстопу.

Утонул внедорожник на Камской.

Кстати, питстоп тоже, судя по кадрам, довольно глубоко погрузился под воду. Через некоторое время ездить по этой улице-реке рисковали только большие автобусы.

Автобусы во Владивостоке превратились в подводные лодки.Источник: instagram.com/autohelp_vl

Напомним, 26 июня в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. За 12 часов во Владивостоке выпало 109 мм осадков при месячной норме в июне 138 мм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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