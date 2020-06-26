Момент, как утонул внедорожник на Камской во Владивостоке, попал на видео
Одна из горячих, точнее мокрых точек на карте Владивостока во время сильного ливня 26 июня стала улица Снеговая в районе поворота на Камскую. Вода прибывала очень быстро, и некоторые водители даже не успели опомниться, как лужи превратились в опасные реки.
Настолько опасные, что прямо на дороге заглох пассажирский автобус №4 маршрута Окатовая - автовокзал.
Автобус заглох в реке на Снеговой улице. Фото: очевидцы
А внедорожник и вовсе попал в ловушку. Этот момент запечатлели очевидцы на камеру. Машина преодолевала мутную реку вброд, внезапно передняя правая часть просто ушла под воду. Правда, не совсем понятно, что хотел сделать водитель – то ли он растерялся и позабыл, где именно находится проезжая часть, то ли хотел свернуть к питстопу.
Утонул внедорожник на Камской.
Кстати, питстоп тоже, судя по кадрам, довольно глубоко погрузился под воду. Через некоторое время ездить по этой улице-реке рисковали только большие автобусы.
Автобусы во Владивостоке превратились в подводные лодки.Источник: instagram.com/autohelp_vl
Напомним, 26 июня в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. За 12 часов во Владивостоке выпало 109 мм осадков при месячной норме в июне 138 мм.
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ИСТОЧНИК KP.RU