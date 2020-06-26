Видео: в двух многоэтажках Владивостока озера во дворах затекли в подъезды

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:03:32+03:00

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Ливень 26 июня 2020 года во Владивостоке запомнится надолго. Утонуло все, что могло и даже что не могло. Например, некоторые горожане обнаружили огромные озера не только во дворах, но и даже в подъездах.

Представляете картину, спускаетесь в по лестнице на первый этаж, а нижние ступеньки – это берег большого озера. Именно так и произошло на улице Коммунаров, в доме 32а. Здесь и дерево рухнуло, и двор затопило. А вдобавок – вода зашла в дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787335" frameborder="0"></iframe> Затопленный подъезд на Коммунаров, 32а.

И ладно бы это был исключительный случай. Так нет. Наши читатели прислали нам практически один в один видео с улицы Нейбута, 33. Здесь тоже люди спускались в озеро уже в подъезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787283" frameborder="0"></iframe> Дождь затопил подъезд на Нейбута, 33.

Напомним, 26 июня в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. За 12 часов во Владивостоке выпало 109 мм осадков при месячной норме в июне 138 мм.

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ИСТОЧНИК KP.RU