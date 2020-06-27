Шоколадный батончик со связью и памятью: посылка не дошла до заключенного

27 Июнь 2020 2020-06-27T03:22:32+03:00

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Сотрудники исправительной колонии ИК-31 при досмотре посылки, предназначенной для осужденного Ш., обнаружены запрещенные предметы — три сим-карты и карта памяти. Их пыталась спрятать хитроумным способом — в шоколадном батончике гражданка Ш, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю. И напоминает, что передача запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений влечет за собой административную ответственность.

Хотя сотрудники ГУФСИН регулярно и тщательно досматривают любые посылки, граждане-нарушители не оставляют надежду на передачу запрещенных предметов и наркотических веществ в учреждения УИС края для осужденных, обвиняемых и подозреваемых. В конце июня «Комсомолка» рассказала о предотвращенной попытке передачи на режимную территории героина, спрятанного в ручке малярной кисти.

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ИСТОЧНИК KP.RU