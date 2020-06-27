Плюс 83: инфицированных COVID-19 в Приморье за сутки стало больше

27 Июнь 2020 2020-06-27T04:17:06+03:00

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За прошедшие сутки выявлено 83 заболевших коронавирусом в Приморье, сообщает правительство Приморского края. Из них выявлено во Владивостоке — 63 человека, в Находке — 12, в Артеме — пять, в Шкотовском районе — два, в Надеждинском — один. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе диагностирован у 4063 человек.

Избавится от инфекции в минувшие 24 часа удалось 162 жителям региона. Общее количество победивших болезнь в Приморье — 2636 человек.

Сообщается, что темп прироста заболевания в крае снизился и составил 2,1%.

Сейчас лечение в Приморском крае продолжают более 1300 человек, из них 40 человек находятся в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU