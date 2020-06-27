Спикер парламента Приморья подтвердил свою болезнь
Ряд региональных телеграм-каналов вчера, 26 июня, сообщил о том, что у председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика выявлен COVID-19. Информация не подтверждена официально, но пресс-служба Заксобрания сообщила, что Ролик находится в отпуске.
Журналист Евгений Попов, уроженец Владивостока, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» обратился к спикеру парламента через социальную сеть Facebook.
— Выздоравливайте, Александр Иванович!, — написал Попов
— Большое спасибо! Стараюсь!, — ответил Ролик.
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ИСТОЧНИК KP.RU