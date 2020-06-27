2020-06-27T04:36:11+03:00
Общество

Спикер парламента Приморья подтвердил свою болезнь

Информация о заболевание COVID-19 у председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика появилась в региональных телеграм-каналах.
Никита СЕРГЕЕВ
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Спикер парламента Приморья Александр Ролик. Фото: личный аккаунт А. Ролика в FacebookСпикер парламента Приморья Александр Ролик. Фото: личный аккаунт А. Ролика в Facebook
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Ряд региональных телеграм-каналов вчера, 26 июня, сообщил о том, что у председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика выявлен COVID-19. Информация не подтверждена официально, но пресс-служба Заксобрания сообщила, что Ролик находится в отпуске.

Журналист Евгений Попов, уроженец Владивостока, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» обратился к спикеру парламента через социальную сеть Facebook.

— Выздоравливайте, Александр Иванович!, — написал Попов

— Большое спасибо! Стараюсь!, — ответил Ролик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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