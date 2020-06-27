2020-06-27T06:43:42+03:00
Общество

«Нас опять затопило»: пригород Владивостока ушел под воду

Вероятно, это связано со сбросом воды на приморских водохранилищах
Константин МИХАЙЛОВ
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В районе станции "Спутник" в пригороде Владивостока подтопление жилых домов. Скриншот видео читателя "КП"В районе станции "Спутник" в пригороде Владивостока подтопление жилых домов. Скриншот видео читателя "КП"
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Жительница Владивостока«, живущая в районе станции «Спутник», прислала в редакцию "Комсомольской правды" видео, в котором с горечью в голосе сообщает: «А это мой репортаж: нас опять затопило». На кадрах залитое водой подворье частного дома.

Как сообщили вчера специалисты «Приморского водоканала» начат сброс воды с приморских водохранилищ. Первый сброс был осуществлен еще 25 июня на Богатинском водохранилище. 25 июня тоже сделали на Седанке. Однако «Примводоканал» заверил, сбросы небольшие и подтоплений в связи с ними не прогнозируется.

Подтопление жилых домов в пригороде Владивостока.Скриншот видео, присланного читательницей "Комсомольской правды"

Видимо, как это случается обычно, что-то пошло не так.

Напомним, по данным Примгидромета, во Владивостоке с начала месяца выпало почти две месячные нормы осадков. Сегодня и в воскресенье дожди будут продолжаться, хотя их интенсивность будет меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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