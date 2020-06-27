«Нас опять затопило»: пригород Владивостока ушел под воду
Жительница Владивостока«, живущая в районе станции «Спутник», прислала в редакцию "Комсомольской правды" видео, в котором с горечью в голосе сообщает: «А это мой репортаж: нас опять затопило». На кадрах залитое водой подворье частного дома.
Как сообщили вчера специалисты «Приморского водоканала» начат сброс воды с приморских водохранилищ. Первый сброс был осуществлен еще 25 июня на Богатинском водохранилище. 25 июня тоже сделали на Седанке. Однако «Примводоканал» заверил, сбросы небольшие и подтоплений в связи с ними не прогнозируется.
Подтопление жилых домов в пригороде Владивостока.Скриншот видео, присланного читательницей "Комсомольской правды"
Видимо, как это случается обычно, что-то пошло не так.
Напомним, по данным Примгидромета, во Владивостоке с начала месяца выпало почти две месячные нормы осадков. Сегодня и в воскресенье дожди будут продолжаться, хотя их интенсивность будет меньше.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU