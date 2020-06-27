Летние кафе ждут жителей Владивостока

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:30:34+03:00

Во Владивостоке снова можно посетить кафе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня официально открылись заведения общепита, имеющие террасы на свежем воздухе

Изменить размер текста: A A

В Приморском крае сегодня, 27 июня, начали работу летние кафе, веранды и террасы. Заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков сообщил, что к этому числу поступило 85 обращений на открытие веранд, летних площадок общепита.

— С сегодняшнего дня начинают работать летние кафе, и соблюдение в них всех санитарных норм — непреложное требование. По-прежнему особое внимание — торговым сетям, общественному транспорту, — прокомментировал событие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Пресс-служба правительства края добавляет, что в заведениях должны быть установлены перегородки между столами или обеспечена расстановка столов на расстоянии 1,5 — 2 метра.

Сейчас гастрономические места отдыха проверяют специалисты краевого минпромторга и административные комиссии.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. С начала эпидемии коронавирусом в крае заразились 4 063 человека. С инфекцией уже справились 2 636 человек. 41 заболевший умер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU