20% — подведены итоги второго дня голосования Приморья по поправкам в Конституцию РФ
Власти Приморья подвели итоги второго дня Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Пресс-служба правительства края сообщает, что общая явка избирателей составила около 20%. Вчера речь шла 9% голосовавших, значит в среднем на участки для голосования в день приходит около одной десятой всего электората Приморья.
— Участковые избирательные комиссии будут открыты 1 июля с 8.00 до 20.00. С 25 по 30 июня участки работают каждый по своему графику. Расписание можно уточнить на сайте крайизбиркома, — заявил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.
Приморцы могут найти свой избирательный участок на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU