Кавалеровский район Приморья подвергся жестокому удару стихии
На территории Кавалеровского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Решение вызвано сложной паводковой обстановкой. По данным местной администрации, вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка, из-за чего происходит подтопление хозяйственных построек в населенных пунктах муниципалитета.
— В Единую дежурно-диспетчерскую службу района за последние сутки поступило более 50 звонков от местных жителей о подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории. Произошло подтопление более 30 приусадебных участков в населенных пунктах Кавалерово, Горнореченский, Рудный, Хрустальный, в селе Устиновка. Повреждено восемь временных мостов, из которых четыре размыты полностью. Частично обрушены участки автомобильных дорог регионального значения Осиновка—Рудная Пристань и Устиновка—Зеркальное, происходит критическое подтопление мостовых сооружений на указанных дорогах«, — сообщают представители муниципалитета.
Из-за продолжающихся дождей ограничен или отсутствует проезд по нескольким направлениям.
Снова нет проезда для легковых автомобилей на дороге Загорное—Краснояровка в Яковлевском районе. Там отмечены переливы через трассу на протяжении километра и глубиной до 20 сантиметров. На месте обеспечено патрулирование, выставлены предупреждающие знаки.
Ограничен подъезд к селу Подгорное в Кировском районе, где переливы достигают почти 40 сантиметров в высоту.
В Красноармейском районе на 2-3 километрах дороги Лукьяновка—Новополтавка также есть переливы высотой до 30-40 сантиметров.
Проезд запрещен в Кавалеровском районе на 32-м километре трассы Устиновка-Зеркальное, там вода доходит до 50 сантиметров.
Наиболее тяжелая обстановка в Ольгинском районе на трассе от 300-го километра до села Фурманово. Сразу на нескольких участках до 19-го километра отмечены высокие переливы, проезд ограничен для легковых автомобилей. А от 19-го километра и дальше проезда нет вообще. Отмечено сильное поднятие вод, а также размывы земельного полотна и подходов к мостам. Сильно пострадал временный мост на 27-м километре, есть угроза обрушения.
«Примавтодор» сообщает, что патрулируется каждый проблемный участок и специалисты следят за обстановкой.
На других территориях Приморья ситуация на дорогах стабильная, движение транспорта осуществляются в обычном режиме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU