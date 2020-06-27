Кавалеровский район Приморья подвергся жестокому удару стихии

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:56:38+03:00

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На территории Кавалеровского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Решение вызвано сложной паводковой обстановкой. По данным местной администрации, вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка, из-за чего происходит подтопление хозяйственных построек в населенных пунктах муниципалитета.

— В Единую дежурно-диспетчерскую службу района за последние сутки поступило более 50 звонков от местных жителей о подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории. Произошло подтопление более 30 приусадебных участков в населенных пунктах Кавалерово, Горнореченский, Рудный, Хрустальный, в селе Устиновка. Повреждено восемь временных мостов, из которых четыре размыты полностью. Частично обрушены участки автомобильных дорог регионального значения Осиновка—Рудная Пристань и Устиновка—Зеркальное, происходит критическое подтопление мостовых сооружений на указанных дорогах«, — сообщают представители муниципалитета.

Из-за продолжающихся дождей ограничен или отсутствует проезд по нескольким направлениям.

Снова нет проезда для легковых автомобилей на дороге Загорное—Краснояровка в Яковлевском районе. Там отмечены переливы через трассу на протяжении километра и глубиной до 20 сантиметров. На месте обеспечено патрулирование, выставлены предупреждающие знаки.

Ограничен подъезд к селу Подгорное в Кировском районе, где переливы достигают почти 40 сантиметров в высоту.

В Красноармейском районе на 2-3 километрах дороги Лукьяновка—Новополтавка также есть переливы высотой до 30-40 сантиметров.

Проезд запрещен в Кавалеровском районе на 32-м километре трассы Устиновка-Зеркальное, там вода доходит до 50 сантиметров.

Наиболее тяжелая обстановка в Ольгинском районе на трассе от 300-го километра до села Фурманово. Сразу на нескольких участках до 19-го километра отмечены высокие переливы, проезд ограничен для легковых автомобилей. А от 19-го километра и дальше проезда нет вообще. Отмечено сильное поднятие вод, а также размывы земельного полотна и подходов к мостам. Сильно пострадал временный мост на 27-м километре, есть угроза обрушения.

«Примавтодор» сообщает, что патрулируется каждый проблемный участок и специалисты следят за обстановкой.

На других территориях Приморья ситуация на дорогах стабильная, движение транспорта осуществляются в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU