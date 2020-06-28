Наконец-то: дожди во Владивостоке сегодня взяли паузу

28 Июнь 2020 2020-06-28T03:43:06+03:00

Во Владивостоке после продолжительных циклонов без осадков. Фото: Кристина ГРИН

На большей части региона сегодня облачно

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Погода в Приморье находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Именно поэтому в регионе местами прогнозируется небольшой дождь. По данным синоптиков портала Примпогода, утром в отдельных районах можно застать туман. Дневные температуры воздуха +12 +23 градуса. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня облачно, но, к счастью, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +13 +15 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Облачно в воскресенье и в Уссурийске. Однако здесь вероятность небольшого дождя есть, притом немалая – 60 %. Дневные температуры воздуха +18 +20 градусов. Ветер южный умеренный, утром слабый.

В Находке, по прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков. Днем +14 +16 градусов. Ветер южный умеренный, утром слабый.

Температура воды в Амурском заливе +17 градусов, в бухте Находка +15 градусов, в заливе Посьета +18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU