2020-06-28T04:23:01+03:00
Общество

Новая партия зараженных: за сутки диагноз коронавирус подтвердился у 81 жителя Приморья

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 4 144 случая заболевания
Кристина ГРИН
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Выздоровели за сутки 19 приморцевВыздоровели за сутки 19 приморцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как отмечают в правительстве Приморья, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 81 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 4 144 жителей края.

Специалисты отмечают, что больше всего заразившихся во Владивостоке, Находке и Уссурийске - 85%. Впервые заболевание зафиксировали в Ольгинском районе.

Кстати, выздоровели за прошедшие сутки всего 19 человек. Всего же с начала осложнения эпидемиологической ситуации победить болезнь удалось 2 655 жителям региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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