2020-06-28T09:52:33+03:00
Общество

Не по-соседки: 22-летняя жительница Уссурийска обворовала знакомую, которая согласилась ей помочь

Дама просто перевела себе деньги с мобильного женщины, а смс-уведомление стерла
Кристина ГРИН
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Теперь девушке грозит до 6 лет тюрьмы.Теперь девушке грозит до 6 лет тюрьмы.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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32-летняя жительница Уссурийска обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала оперативникам о том, что с ее банковской карты пропали деньги. Причиненный ущерб женщина оценила в 2000 рублей.

Вместе с тем выяснилось, что сумма пропала, как только из ее квартиры ушла соседка. Та заходила, чтобы позвонить с ее телефона. Оказалось, что не ради звонка она заходила. В итоге главной подозреваемой в этом преступлении стала 22-летяя девушка. Она, кстати ранее уже была судима.

- В отделе полиции она призналась, что осуществила перевод денежных средств на свой счет, используя мобильное приложение. Чтобы владелица телефона ни о чем не догадалась, злоумышленница удалила смс-уведомление о переводе денежных средств с карты. Похищенные деньги она потратила по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По статье «Кража» полицейские возбудили уголовное дело. Теперь девушке грозит до 6 лет лишения свободы. Пока же в ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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