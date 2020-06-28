2020-06-28T11:50:46+03:00
Общество

Оперативный штаб: коронавирус захватывает новые земли в Приморье

Всего за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 81 человека
Кристина ГРИН
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Впервые заражение зарегистрировали в Ольгинском районеВпервые заражение зарегистрировали в Ольгинском районеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, в течение всей недели специалисты наблюдают положительную динамику снижения заболеваемости. Всего же с начала эпидемии диагноз подтвердился у 4 144 жителей края.

- За сутки выздоровели 19. Справились с болезнью 2 655 человек, – отметили в оперативном штабе.

Стоит отметить, что 85% заболевших за сутки нашли во Владивостоке, Находке и Уссурийске. Более того, первый случай заражения зарегистрировали в Ольгинском районе. До этого здесь не было ни одного человека с подтвержденным диагнозом.

Олег Кожемяко, губернатор Приморья, отметил, что пока ослаблять работу по пресечению нарушения санитарных требований рановато.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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