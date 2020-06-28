Поиски пропавшего в Приморье 12-летнего Владислава завершены
12-летний Владислав вышел из клиники «Возрождение XXI» в Уссурийске и пропал. Ребенок не вернулся ни через час, ни через два. О его местонахождении ничего не было известно никому из родных. Обеспокоенные родители забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска.
Те разместили фотографию мальчика в соцсети и начали поисковую операцию. Активисты указали приметы мальчика, сообщив, во что он был одет в день пропажи.
Спустя два дня поисковики обнародовали результаты операции. Владислава нашли живым и невредимым. Поиски прекращены. Волонтеры поблагодарили неравнодушных горожан за распространение информации о пропаже мальчика.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU