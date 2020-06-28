2020-06-28T12:34:54+03:00
Общество

Поиски пропавшего в Приморье 12-летнего Владислава завершены

О местонахождении ребенка ничего не было известно с 25 июня
Кристина ГРИН
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Мальчик просто вышел из клиники и не вернулся. Фото: Примпоиск.Мальчик просто вышел из клиники и не вернулся. Фото: Примпоиск.
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12-летний Владислав вышел из клиники «Возрождение XXI» в Уссурийске и пропал. Ребенок не вернулся ни через час, ни через два. О его местонахождении ничего не было известно никому из родных. Обеспокоенные родители забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска.

Те разместили фотографию мальчика в соцсети и начали поисковую операцию. Активисты указали приметы мальчика, сообщив, во что он был одет в день пропажи.

Спустя два дня поисковики обнародовали результаты операции. Владислава нашли живым и невредимым. Поиски прекращены. Волонтеры поблагодарили неравнодушных горожан за распространение информации о пропаже мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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