2020-06-28T13:28:51+03:00
Общество

«Вот и мне повезло»: губернатор Приморья поделился с подписчиками забавным видео с тюленем

Олег Кожемяко показал сивуча, который забрался на судно, чтобы погреться на солнышке [видео]
Кристина ГРИН
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Появление солнца ожидали не только люди, но и животные. Фото: https://www.instagram.com/kozhemiako.oleg/Появление солнца ожидали не только люди, но и животные. Фото: https://www.instagram.com/kozhemiako.oleg/
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Олег Кожемяко, губернатор Приморья, показал в истории своим подписчикам в инстаграме забавное видео. На нем сивуч взобрался на судно «Сапоник Бриз» и грелся на солнышке. Вероятно, не только люди ждали от погоды такого снисхождения.

Как оказалось, и некоторые морские обитатели были неимоверно рады воскресному появлению светила. Сам Олег Николаевич за кадром улыбается, уж очень забавный тюлень ему встретился.

«Вот и мне повезло»: губернатор Приморья поделился с подписчиками забавным видео с тюленем.Видео: @kozhemiako.oleg! другой источник

На самом видео губернатор указал: «В соцсетях писали, что морские животные в этом году часто подплывают к берегам популярных пляжей Владивостока. Вот и мне повезло увидеть».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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