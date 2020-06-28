«Вот и мне повезло»: губернатор Приморья поделился с подписчиками забавным видео с тюленем
Олег Кожемяко, губернатор Приморья, показал в истории своим подписчикам в инстаграме забавное видео. На нем сивуч взобрался на судно «Сапоник Бриз» и грелся на солнышке. Вероятно, не только люди ждали от погоды такого снисхождения.
Как оказалось, и некоторые морские обитатели были неимоверно рады воскресному появлению светила. Сам Олег Николаевич за кадром улыбается, уж очень забавный тюлень ему встретился.
«Вот и мне повезло»: губернатор Приморья поделился с подписчиками забавным видео с тюленем.Видео: @kozhemiako.oleg! другой источник
На самом видео губернатор указал: «В соцсетях писали, что морские животные в этом году часто подплывают к берегам популярных пляжей Владивостока. Вот и мне повезло увидеть».
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ИСТОЧНИК KP.RU