28 Июнь 2020 2020-06-28T13:28:51+03:00

Появление солнца ожидали не только люди, но и животные. Фото: https://www.instagram.com/kozhemiako.oleg/

Олег Кожемяко показал сивуча, который забрался на судно, чтобы погреться на солнышке [видео]

Изменить размер текста: A A

Олег Кожемяко, губернатор Приморья, показал в истории своим подписчикам в инстаграме забавное видео. На нем сивуч взобрался на судно «Сапоник Бриз» и грелся на солнышке. Вероятно, не только люди ждали от погоды такого снисхождения.

Как оказалось, и некоторые морские обитатели были неимоверно рады воскресному появлению светила. Сам Олег Николаевич за кадром улыбается, уж очень забавный тюлень ему встретился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787516" frameborder="0"></iframe> «Вот и мне повезло»: губернатор Приморья поделился с подписчиками забавным видео с тюленем.Видео: @kozhemiako.oleg! другой источник

На самом видео губернатор указал: «В соцсетях писали, что морские животные в этом году часто подплывают к берегам популярных пляжей Владивостока. Вот и мне повезло увидеть».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU