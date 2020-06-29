Присмотритесь к нему: молодого мужчину со шрамом на лбу просят помочь опознать в Приморье

29 Июнь 2020 2020-06-29T03:08:10+03:00

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Неравнодушные к чужому горю приморцы просят помочь в опознании мужчины и поисках его родственников. Дело в том, что человек оказался в сложной жизненной ситуации, предположительно из-за проблем со здоровьем, точнее провалов в памяти. Мужчина, который представился Сергеем не может вспомнить, как оказался в Большом Камне, а главное, где живет.

Из особых примет у дезориентированного мужчины – шрам на правой стороне лба. На вид Сергею от 35 до 43 лет. По его словам, в район «Нового мира» в Большом Камне он попал из Владивостока, а вот, кто его привез, Сергей не помнит.

– Может кто-то узнает его и сообщит родным и родственникам! Телефон для связи: 8914-679-52-56, – поделился житель Приморья, представившийся Андреем.

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ИСТОЧНИК KP.RU