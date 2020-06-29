2020-06-29T02:45:44+03:00
Происшествия

«Одичавшие собаки хуже волков»: приморцы отбили маленькую косулю у голодной стаи

Животному уже сделали операцию. Реабилитацию малышка пройдет в сафари-парке [видео]
Милана СОКОЛ
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Жители Находки спасли косулю.Жители Находки спасли косулю.Фото: принтскрин видео.
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Маленькую косулю, примерно двух месяцев от роду, спасли неравнодушные жители Находки. История развернулась в пригороде. Детеныш оленя оказался в лапах разъяренной своры собак недалеко от дач. От верной смерти малышку спасли очевидцы. Смелым мужчинам пришлось отбивать животное у голодной стаи.

Израненную косулю сразу же повезли в ветеринарную клинику. Как сообщает портал nakhodka_virtual, представителю семейства оленевых понадобилась операция, специалисты зашили глубокие рваные раны от клыков собак. Сейчас косуля, которая получила кличку Ксюша, продолжает лечение. Специалисты ветклиники отмечают, что животное идет на поправку, девчушка уже начала вставать на ножки и с радостью лакомится молоком.

Мужчины отбили косулю у стаи собак в Приморье.Видео: nakhodka_virtual

Спасенного косуленка планируется передать в Приморский сафари-парк в Шкотово для дальнейшей реабилитации. Волонтеры уже связались с руководством парка и получили согласие. Вернется ли косуля в дикую природу, пока неизвестно.

«Спасибо таким «добрым» людям, которые бросают на дачах или просто на обочине дороги своих питомцев, которые не по своей воле становятся бродячими», «Одичавшие собаки хуже волков», «Очень много диких собак бегает. А в лесу тем более. Вот так пойдешь за грибами в лес и тебя стая собак загрызет» – отмечают приморцы.

Напомним, от стаи собак на днях щенка отбил полицейский в Артеме. Спасенную малышку назвали Тигрой. Собаке, пострадавшей от собратьев понадобилась срочная помощь ветеринаров. Поступок служителя закона вызвал восхищение в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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