Приморская государственная картинная галерея принимает поздравления!

29 Июнь 2020 2020-06-29T02:26:24+03:00

54 года назад, 29 июня, один из самых больших музеев края начал свою работу

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29 июня 1966 года Приморская государственная кинная галерея впервые распахнула двери своих гостеприимных залов для публики, — сообщает аккаунт Facebook краевого музея изобразительных искусств. Сообщается, что за эти годы галерея провела огромное множество культурных и событийных мероприятий и сотни выставок. В ее стенах создавались проекты не только местного, регионального, масштаба, но и межрегиональные, и международные. О работе Приморской кинной галереи написано и снято более тысячи печатных и видеоматериалов!

«В этот праздничный день сотрудники галереи благодарят всех, кто участвовал в наших событиях, кто поддерживал и был рядом. Благодарим наших коллег, пнеров, друзей и журналистов! И, конечно, мы благодарим каждого посетителя и подписчика. Спасибо, что вы с нами!» — говорится в сообщении.

«Комсомольская правда — Владивосток» присоединяется к поздравлениям. Желаем вам успешных и ярких проектов, интересных выставок, которые будут привлекать внимание к Владивостоку внимание страны и мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU