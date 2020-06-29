2020-06-29T02:26:24+03:00
Общество

Приморская государственная картинная галерея принимает поздравления!

54 года назад, 29 июня, один из самых больших музеев края начал свою работу
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Приморская государственная картинная галерея. Фото: аккаунт facebook музеяПриморская государственная картинная галерея. Фото: аккаунт facebook музея
Изменить размер текста:

29 июня 1966 года Приморская государственная кинная галерея впервые распахнула двери своих гостеприимных залов для публики, — сообщает аккаунт Facebook краевого музея изобразительных искусств. Сообщается, что за эти годы галерея провела огромное множество культурных и событийных мероприятий и сотни выставок. В ее стенах создавались проекты не только местного, регионального, масштаба, но и межрегиональные, и международные. О работе Приморской кинной галереи написано и снято более тысячи печатных и видеоматериалов!

«В этот праздничный день сотрудники галереи благодарят всех, кто участвовал в наших событиях, кто поддерживал и был рядом. Благодарим наших коллег, пнеров, друзей и журналистов! И, конечно, мы благодарим каждого посетителя и подписчика. Спасибо, что вы с нами!» — говорится в сообщении.

«Комсомольская правда — Владивосток» присоединяется к поздравлениям. Желаем вам успешных и ярких проектов, интересных выставок, которые будут привлекать внимание к Владивостоку внимание страны и мира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предоплаченная отправка Авито теперь действует во всех почтовых отделениях
В Приморье введен режим ЧС в Чугуевском районе
Скейт-парк на центральной площади Лесозаводска: объект сдадут осенью
В Приморье из-за дождей ограничен или отсутствует проезд машин по 11 направлениям
Приморская государственная картинная галерея принимает поздравления!
«Одичавшие собаки хуже волков»: приморцы отбили маленькую косулю у голодной стаи
Присмотритесь к нему: молодого мужчину со шрамом на лбу просят помочь опознать в Приморье
«Вот и мне повезло»: губернатор Приморья поделился с подписчиками забавным видео с тюленем
Поиски пропавшего в Приморье 12-летнего Владислава завершены
Оперативный штаб: коронавирус захватывает новые земли в Приморье
Не по-соседки: 22-летняя жительница Уссурийска обворовала знакомую, которая согласилась ей помочь
Из-за волны паводка в Приморье ограничили движение по 8 участкам дорог – список
Новая партия зараженных: за сутки диагноз коронавирус подтвердился у 81 жителя Приморья
Наконец-то: дожди во Владивостоке сегодня взяли паузу
Кавалеровский район Приморья подвергся жестокому удару стихии
Следственный комитет занялся сошедшим с рельсов поездом в Приморье
20% — подведены итоги второго дня голосования Приморья по поправкам в Конституцию РФ
Летние кафе ждут жителей Владивостока
«Нас опять затопило»: пригород Владивостока ушел под воду
«Мальчик на Лексусе» принес извинения жителям Владивостока
Спикер парламента Приморья подтвердил свою болезнь
Плюс 83: число инфицированных COVID-19 в Приморье перевалило за 4000
Самая крупная в ДФО рыбопромысловая компания досрочно сменила генерального директора
Шоколадный батончик со связью и памятью: посылка не дошла до заключенного
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Видео: в двух многоэтажках Владивостока озера во дворах затекли в подъезды