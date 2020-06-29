В Приморье из-за дождей ограничен или отсутствует проезд машин по 11 направлениям

29 Июнь 2020 2020-06-29T03:13:33+03:00

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Проезды к населенным пунктам Приморья, пострадавшие из-за сильных дождей, восстанавливают дорожные службы. По состоянию на 9 утра 29 июня ограничен или отсутствует проезд по 11 направлениям.

Как сообщает АО «Примавтодор», сейчас ограничен проезд Николо-Михайловка — Озерное —Бельцово—Орлиное, на участке с 1,2 по 1,7 километры в Яковлевском районе сохраняются переливы в 30-40 сантиметров, ограничен проезд для легковых машин на 3 — 4 километрах дороги Загорное-Краснояровка.

Ограничен проезд на 4,5 километре к селу Подгорное в Кировском районе. Там переливы воды до 35 сантиметров, но уже начался спад воды. Ограничен проезд на 2-3 километрах дороги Лукьяновка—Новополтавка в Красноармейском районе, где переливы глубиной до 40 сантиметров.

Проезд ограничен и на 2,6 километре дороги Хабаровск—Владивосток—Абражеевка в Черниговском районе. Затоплены подъезды к мосту глубиной до метра. Объезд по дороге Штыково—Ивановка—Ретиховка.

На дороге Устиновка-Зеркальное в Кавалеровском районе сохраняются переливы 50-60 сантиметров — нет проезда с 32 по 33 километры. Также ограничен проезд на первом километре Осиновка—Рудная Пристань—Ленино, там затопление поймы реки Павловка, переливы через дорогу до 40 сантиметров.

В Ольгинском районе ограничен проезд на трассе Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово к Фурманово: 2 и 14 километры. Нет проезда с 25 по 28 километры, ведутся работы на подъезде к мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU