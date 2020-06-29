Скейт-парк на центральной площади Лесозаводска: объект сдадут осенью

29 Июнь 2020 2020-06-29T04:00:19+03:00

Рядом разместиться зона отдыха для горожан с зелеными насаждениями, лавочками и дорожками

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Скейт-парк и зону отдыха завершат строить осенью этого года на центральной площади Лесозаводска. Сейчас строители укладывают брусчатку, ведут земляные и бетонные работы. Далее будут высажены деревья нескольких пород, благоустроят дорожки, установят скамейки и урны, смонтируют освещение. Оборудовать для молодежи скейт-парк — это одно из пожеланий жителей города.

Как заверяет глава Лесозаводска Сергей Михайлов, график работ по реконструкции площади находится на постоянном контроле администрации муниципалитета.

Глава Лесозаводска Сергей Михайлов на объекте. Фото: сайт правительства Приморского края

— В прошлом году Лесозаводск не смог выполнить благоустройство территорий ни по нацпроекту, ни по краевой программе, поэтому в текущем году городу необходимо реализовать программу и прошлого, и этого года. Губернатором края поставлена задача завершить все работы по благоустройству до сентября и никакие оправдания про погоде или какие-то другие факторы не принимаются, — заявила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

Работы должны закончить осенью. Фото: сайт правительства Приморского края

Строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По этому же нацпроекту в 2020 году в Лесозаводском городском округе отремонтируют сквер в селе Пантелеймоновка. По программе «1000 дворов» в округе сделают 13 спортивных и восемь детских площадок, еще три двора заасфальтируют.

Всего до конца 2020 года в Приморье благоустроят более 100 скверов, парков, аллей. Пресс-служба правительства приморского края сообщает, что на большинстве объектов работы уже ведутся, а на некоторых территориях уже завершены.

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ИСТОЧНИК KP.RU