В Приморье введен режим ЧС в Чугуевском районе

29 Июнь 2020 2020-06-29T04:13:58+03:00

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В Чугуевском округе Приморского края в связи со сложившейся погодной обстановкой принято решение о вводе режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, информирует краевое министерство ГО и ЧС.

«Из-за циклонов и обильного выпадения осадков на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений», — сообщают представители ведомства.

Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Новомихайловка. Рядом с дамбой в районе, граничащем с жилым сектором, образовалось озеро из грунтовых вод площадью около 6 гектаров. Через специально сделанный шлюз вывести воду не удалось и подтопленными оказались придомовые территории и огороды в жилом секторе.

На данный момент в Приморье сильные дожди осложнили обстановку на реках, вызвав новую волну паводка. Зафиксированы подтопления придомовых территорий и огородов, на 11 участках приморских дорог из-за переливов воды ограничен или отсутствует проезд автотранспорта. Объекты ЖКХ и оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU