Предоплаченная отправка Авито теперь действует во всех почтовых отделениях

29 Июнь 2020 2020-06-29T04:14:46+03:00

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Почта России и Авито расширили на всю территорию страны возможность отправки в почтовых отделениях товаров с предоплаченной доставкой. Ранее только пользователям из семи крупных городов была доступна опция отправления товаров в почтовых отделениях.

Развитие партнерства Авито с федеральным почтовым оператором упростит сделки для продавцов и покупателей из любого уголка России: продать и приобрести дизайнерские работы, запчасти для автомобиля или смартфон будет проще, даже если продавец живет в небольшом отдаленном селе.

После того как покупатель заказал товар с доставкой Почтой России, продавец получает от Авито уникальный код отправления. Для отправки товара продавец может обратиться в любое отделение почтовой связи. Условия Авито позволяют продавцу сдать отправление в течение 2-х рабочих дней после оплаты покупателем.

При сдаче отправления продавцу не придется платить за отправку, так как услуга уже оплачена покупателем. Если продавцу при отправке понадобится упаковка, он также получит ее бесплатно. Интеграция систем Авито и Почты России позволит избежать заполнения каких-либо документов при отправке, адресный ярлык будет распечатан сотрудниками Почты России.

В случае проблем с товаром покупатель сможет вернуть его продавцу в течение 2-х дней после получения, обратившись с таким запросом в Авито. Возврат будет оплачен площадкой, при этом покупателю вернут деньги и за товар, и за доставку.

«Мы хотим, чтобы онлайн-торговля росла. Для этого мы делаем бесшовную интеграцию наших цифровых каналов с бизнес-процессами и внедряем инновационные решения по всей инфраструктуре Почты России, которая включает 42 тысячи пунктов выдачи заказов. Отправить и получить посылку теперь стало предельно просто – по трек-номеру за 30 секунд, с прозрачным трекингом в мобильном приложении и на сайте. Посылайте и забирайте заказы, а мы сделаем для вас все остальное», – отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов Почты России Артем Степин.

«Расширение сотрудничества с Почтой России очень важно для нас, поскольку пункты выдачи курьерских служб есть далеко не везде, а государственный почтовый оператор охватывает даже самые труднодоступные уголки страны – с момента начала сотрудничества было совершено более 140 тыс. отправок и их количество растет месяц к месяцу. Мы видим, что уже сейчас безопасная и быстрая доставка играет важную роль в процессе принятия решения о покупке, и делаем все, чтобы пользователям Авито были доступны разные варианты доставки, где бы они не находились», – комментирует Рауф Еникеев, руководитель направления «Безопасная сделка» и «Доставка» в Авито.

Доставка с помощью Почты России появилась на Авито год назад. На первом этапе отправка товаров с Авито Доставкой работала в 7 крупных городах и некоторых областях - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тверь и Тверская область, Нижний Новгород и Нижегородская область, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. Опыт оказался успешным, и теперь услуга доступна во всех 42 тыс. отделений почтовой связи по всей стране.

Услуга Авито Доставка доступна пользователям сайта с 2018 года. Это удобный и безопасный способ продать или купить свой товар. Партнерами проекта уже стали компании Почта России, Boxberry, DPD, Яндекс.Такси и Достависта. Товары, купленные на Авито, сейчас доставляются 951 город и около 20 тыс. населенных пунктов России – и этот список постоянно расширяется. С момента запуска услуги Авито осуществило около двух миллионов доставок.