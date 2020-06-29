2020-06-29T05:14:07+03:00
Общество

«Золото» и «серебро» телефонных номеров: в Приморье кибермошенник попался на махинациях с сим-картами

Ущерб в полмиллиона рублей удалось предотвратить специалистам компании-поставщика сотовой связи
Никита СЕРГЕЕВ
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Мошенник незаконно оформил 56 абонентских номеров категории «золото» и «серебро»Мошенник незаконно оформил 56 абонентских номеров категории «золото» и «серебро»Фото: Иван МАКЕЕВ
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Прокуратура Советского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя по пункту «б» части 3 статьи 159.6 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца, по независящим от этого лица обстоятельствам».

Следствие установило, что мужчина, работавший в 2019 году в одной из компаний, поставляющих сотовую связь, имел доступ к информационной системе организации. Когда он нашел на одном из Интернет-сайтов объявление о покупке «красивых» номеров, предприимчивый айтишник предложил автору объявления приобрести абонентские номера категории «золото» (стоимостью 15 тысяч рублей) и «серебро» (стоимостью 3 тысяч рублей). Получив согласие на сделку, мошенник ввел на сим-карты от имени компании нужную информацию и незаконно оформил 56 абонентских номеров категории «золото» и «серебро».

Кибер-аферист мог бы нанести компании, в которой работал, ущерб в более чем 560 тысяч рублей, но другие специалистами организации вовремя заблокировали сим-карты.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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