2020-06-29T05:19:52+03:00
Общество

Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка

Новый тип автоперевода позволит клиентам не тратить время и силы на повторяющиеся транзакции
Поделиться:
Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банкаСбербанк запустил автопереводы на карту другого банкаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сбербанк продолжает развивать сервисы автоматических денежных переводов с карты на карту. Новый тип автоперевода — с дебетовой карты Сбербанка на кредитную или дебетовую карту другого банка — позволит клиентам не тратить время и силы на повторяющиеся транзакции.

Подключить сервис можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и автопереводы» — «На карту в другой банк». После этого пользователю поступит СМС или push-уведомление о подключении услуги с указанием суммы и даты ближайшего перевода, а также карт списания и зачисления.

Клиент может самостоятельно задать оптимальную периодичность автоматического списания средств: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Максимальный суточный лимит – 150 000 рублей. Наличие денежных средств на момент подключения сервиса не является обязательным – главное, чтобы необходимая сумма была на карте в момент совершения автоперевода. Комиссия составит 1,5% от суммы (минимум 30 рублей).

За сутки до исполнения автоперевода клиент получит СМС с напоминанием о предстоящем списании, указанием суммы и комиссии. Это же сообщение будет содержать код отмены: отправив его ответным сообщением на номер 900, можно отказаться от ближайшего перевода, при этом в дальнейшем автоперевод будет исполняться согласно расписанию. В день исполнения автоперевода клиенту придет СМС или push-уведомление c указанием карт списания и зачисления, суммы и комиссии за перевод. В любой момент можно отредактировать, приостановить, возобновить или отключить автоперевод.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«Автопереводы — удобный способ сэкономить время и избавить себя от лишних хлопот, доверив рутинные однотипные операции Сбербанк Онлайн. Различные автоплатежи и автопереводы позволяют — при оплате жилищно-коммунальных услуг, сотовой связи и интернета, пересылке денег родным, погашении кредита и так далее — значительно сократить время, затрачиваемое на операции. По нашим расчетам, ежемесячно наши клиенты суммарно экономят время, эквивалентное более чем 1000 лет. Мы запустили новый вид автоперевода на карты других банков, следуя пожеланиям клиентов, которые смогут использовать его для широкого круга бытовых ситуаций — например, для погашения кредитной карты стороннего банка, оплаты регулярных услуг, помощи близким, поддержки фондов и других целей».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Форсаж» по-приморски: в крае обнаружили двойника Вина Дизеля
Почти 19 миллионов государственных выплат в автоматическом режиме получат клиенты Сбербанка
Радиомарафон на тему Конституции в Приморье выявил девять победителей
Приморье вводит мораторий на освобождение земельных участков с истекшей арендой
«Новогодние елочки» аукнулись отцу и сыну из Приморья: 3 года колонии каждому
82 новых случая: темп начал снижаться, но прирост больных коронавирусом в Приморье еще существенный
«Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ 1820 IP-камер в Приморском крае
Практически треть электората Приморья уже проголосовала по поправкам в Конституцию РФ
Деньги, предназначенные на проведение ВЭФ, в этом году пойдут на социальные нужды
Самолечение COVID-19 дома усугубило ситуацию: специалисты рассказали о новой смерти в Приморье
Электроснабжение села Фурманово ночью было восстановлено
Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка
«Золото» и «серебро» телефонных номеров: в Приморье кибермошенник попался на махинациях с сим-картами
Предоплаченная отправка Авито теперь действует во всех почтовых отделениях
В Приморье введен режим ЧС в Чугуевском районе
Скейт-парк на центральной площади Лесозаводска: объект сдадут осенью
В Приморье из-за дождей ограничен или отсутствует проезд машин по 11 направлениям
Приморская государственная картинная галерея принимает поздравления!
«Одичавшие собаки хуже волков»: приморцы отбили маленькую косулю у голодной стаи