2020-06-29T05:51:08+03:00
Общество

Деньги, предназначенные на проведение ВЭФ, в этом году пойдут на социальные нужды

Благоустройство Владивостока, которое обычно проводится перед форумом отменять не будут
Никита СЕРГЕЕВ
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В 2020 году из-за эпидобстановки ВЭФ отмененВ 2020 году из-за эпидобстановки ВЭФ отмененФото: Сергей БАЛАНОВ
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Высвобожденные в связи с отменой Восточного экономического форума средства, включая на организацию и проведение мероприятий культурной и спортивной программ, будут возвращены в бюджет Приморского края для исполнения социальных обязательств региона перед жителями, сообщила министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

Министр добавила, что благоустройство дальневосточной столицы, которое проводится ежегодно в преддверие форума, будет сделано. В частности, уже проведен ремонт дорог, в том числе на острове Русский, внутриквальных проездов и тротуаров более чем по 60 адресам, приведены в порядок общественные территории и зоны отдыха.

Вместе с тем, несмотря на отмену в этом году из-за эпидемиологической обстановки главной площадки по работе с инвесторами, правительство Приморского края продолжит работу по привлечению в регион новых бизнес-проектов Восточного экономического форума. Средства, которые планировалось направить на организацию масштабного мероприятия, перераспределят на другие социально значимые направления.

— В том числе направим средства на проработку публичных инициатив в сфере государственно-частного пнерства. Также сейчас, когда туристическая отрасль по всей стране оказалась в сложной ситуации, закрыты границы, регионы начинают конкурировать между друг другом за внутренний рынок, поэтому часть средств пойдет на информационную поддержку туристической отрасли Приморья, — рассказала Наталья Набойченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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