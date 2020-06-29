Деньги, предназначенные на проведение ВЭФ, в этом году пойдут на социальные нужды

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:51:08+03:00

Благоустройство Владивостока, которое обычно проводится перед форумом отменять не будут

Изменить размер текста: A A

Высвобожденные в связи с отменой Восточного экономического форума средства, включая на организацию и проведение мероприятий культурной и спортивной программ, будут возвращены в бюджет Приморского края для исполнения социальных обязательств региона перед жителями, сообщила министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

Министр добавила, что благоустройство дальневосточной столицы, которое проводится ежегодно в преддверие форума, будет сделано. В частности, уже проведен ремонт дорог, в том числе на острове Русский, внутриквальных проездов и тротуаров более чем по 60 адресам, приведены в порядок общественные территории и зоны отдыха.

Вместе с тем, несмотря на отмену в этом году из-за эпидемиологической обстановки главной площадки по работе с инвесторами, правительство Приморского края продолжит работу по привлечению в регион новых бизнес-проектов Восточного экономического форума. Средства, которые планировалось направить на организацию масштабного мероприятия, перераспределят на другие социально значимые направления.

— В том числе направим средства на проработку публичных инициатив в сфере государственно-частного пнерства. Также сейчас, когда туристическая отрасль по всей стране оказалась в сложной ситуации, закрыты границы, регионы начинают конкурировать между друг другом за внутренний рынок, поэтому часть средств пойдет на информационную поддержку туристической отрасли Приморья, — рассказала Наталья Набойченко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU