2020-06-29T06:15:30+03:00
Общество

Практически треть электората Приморья уже проголосовала по поправкам в Конституцию РФ

До 1 июня, основного дня голосования, остался только один день
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Более 30% избирателей Приморья проголосовали по вопросу внесения изменений в Конституцию РФБолее 30% избирателей Приморья проголосовали по вопросу внесения изменений в Конституцию РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 30% от всех избирателей Приморского края уже приняли участие в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Приморье сейчас действует 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 205 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Сообщается, что все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Само голосование проходит бесконтактным способом. Все помещения регулярно дезинфицируют и проветривают.

Напоминаем, что до 30 июня участки работают каждый по своему графику. 1 июля, в основной день голосования, избирательные комиссии будут открыты с 8 до 20 часов. Найти свой избирательный участок можно на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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