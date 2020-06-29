82 новых случая: темп начал снижаться, но прирост больных коронавирусом в Приморье еще существенный
Правительство Приморского края сообщило, что на протяжении нескольких дней темп прироста заболевших коронавирусом. Согласно актуальным данным, по состоянию на 29 июня он составил 1,9%. За сутки списки пациентов с подтвержденным диагнозом пополнили 82 человека. Всего в крае выявлено 4226 случаев заболевания.
Отметим, что на прошлой неделе темп прироста больных был выше. В среднем за сутки заболевание подтверждалось больше, чем у 100 местных жителей.
Из инфекционных госпиталей за последние 24 часа выписали 33 человек. С начала эпидемии вылечиться удалось 2688 приморцам.
Однако есть и плохие новости. Инфекция, которая еще до конца не изучена, унесла жизнь 62-летнего мужчины. Как уверяют специалисты, он занимался самолечением и слишком поздно обратился в больнице. Число смертей в крае достигло 42.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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