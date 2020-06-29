2020-06-29T07:01:06+03:00
Общество

«Новогодние елочки» аукнулись отцу и сыну из Приморья: 3 года колонии каждому

Мужчины даже не успели вывезти срубленные деревья из леса
Константин МИХАЙЛОВ
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В Приморье по 3 года колонии получили отец и сын за 21 срубленную пихтуВ Приморье по 3 года колонии получили отец и сын за 21 срубленную пихтуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кавалеровский районный суд вынес приговор двум ранее судимым местным жителям по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном размере».

В конце ноября прошлого года 33-летний мужчина предложил своему 62-летнему отцу заготовить «новогодние елки» для продажи в предпраздничные дни. Порубщики направились в лесной массив в районе поселка Высокогорск Кавалеровского района, где парой ножовок спилили 21 пихту.

Когда деревья были уже обвязаны бечевкой и готовы к погрузке в автомобиль, предприимчивых лесорубов застали врасплох сотрудники полиции.

Оба участника «семейной бригады» имели по непогашенному испытательному сроку условного осуждения по предыдущему приговору. Это учел суд, когда выносил приговор. И хотя мужчины полностью возместили экологический ущерб, причиненный природе, отец получил 3 года лишения свободы, а сын — срок на 3 месяца больше, чем у родителя. Отбывать наказание родственника предстоит в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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