2020-06-29T07:23:38+03:00
Общество

Приморье вводит мораторий на освобождение земельных участков с истекшей арендой

Губернатор края предложил сделать то же самое на федеральном уровне
Никита СЕРГЕЕВ
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Мораторий на освобождение земельных участков введут в Приморье до 1 марта 2021 годаМораторий на освобождение земельных участков введут в Приморье до 1 марта 2021 годаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Мораторий на освобождение земельных участков, сроки аренды которых истекли в этом году, введут в Приморье до 1 марта 2021 года. Губернатор Приморья Олег Кожемяко не только выступил с этой инициативой поддержки бизнеса в условиях кризиса, но и предложил закрепить ее на федеральном уровне. Поводом для принятия такого решения послужили обращения в правительство края от предпринимателей, у которых истекли или истекают договоры аренды земельных участков.

— Считаю необходимым продолжить их деятельность до 1 марта 2021 года при условии своевременного внесения арендных платежей и использования земельных участков по целевому назначению. За это время мы сформируем рабочую группу и направим свои предложения по изменению федерального законодательства, — заявил Кожемяко.

Согласно федеральному закону у муниципалитетов есть право продлевать сроки аренды имущества без проведения аукционов, если на момент подачи заявления срок договора аренды не истек. Это касается тех случаев, когда нет судебных исков по расторжению договоров аренды.

— Поэтому предприниматели могут пользоваться этим правом, муниципалитеты их поддержат, — заверил губернатор.

Ранее во Владивостоке был введен мораторий до 1 января 2021 года на выставление требований по освобождению арендованной у администрации города земли, срок использования которой подошел к концу, и исключение записей об аренде из ЕГРН. Также приостановлены претензионные и исковые работы по всем арендаторам земельных участков и объектов недвижимого имущества муниципальной собственности администрации Владивостока на тот же срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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