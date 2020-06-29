Радиомарафон на тему Конституции в Приморье выявил девять победителей

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:33:05+03:00

По его условиям участникам шоу нужно было правильно ответить на 11 вопросов о главном законе страны

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С 25 июня самые рейтинговые шоу радиостанций «Комсомольская правда», VBC и «Лемма» передавали друг другу «эстафетную палочку» эфира радиомарафона «1 июля – День общероссийского голосования». Используя огромную аудиторию популярных шоу, журналисты рассказали о периоде голосования за поправки в Конституцию РФ, подчеркнули значимость события, представив интересную информацию об основном документе государства.

Организатором радиомарафона выступило региональное отделение партии «Единая Россия», оно же подготовило полезные призы: за 1 место - сумку-холодильник, за 2 - пищевой термос, за 3 место - термос для напитков.

По условиям конкурса его участникам нужно было правильно ответить на 11 вопросов о Конституции. В ходе викторины радиослушатели также получили много полезной информации о предпринятых на участках голосования мерах безопасности, о том, как проголосовать на дому и на выездном участке.

Стартовала радиовикторина на радио «Комсомольская правда» в шоу «Что приморцу хороШОУ». Ведущий Илья Кузнецов опубликовал анонс викторины в Инстаграм и понял, что тема по-настоящему интересна и важна.

«Звонки шли в течение часа, но также ответы приходили в WatsApp. Ни одного негативного отклика не было. Наиболее активно дозванивались слушатели из Славянки, Находки, Уссурийска и Владивостока. Формат викторины с призами интересный», - отметил радиожурналист.

На следующий день эстафетную палочку подхватили ведущие радио VBC - единственной в Приморье радиостанции формата Rock music. Вопросы задавали Катя Дёмина и Ляля Булавина из «Сестрёнки-шоу». Утро, по мнению радиослушателя Игната Перова, получилось не только познавательным, но и полезным. Ему достался главный приз.

Рассказывает Анастасия Шкут, ведущая утреннего шоу «ЛеммаНад», которое которое звучит на радио «Лемма» с 7.00 до 10.00. Эта программа - всегда радость в эфире, свежий, бодрящий позитив, поэтому работники радио старались задать именно такое настроение дню, в который можно пойти и проголосовать. В понедельник, 29 июня, в течение трех часов слушатели радио «Леммы» отвечали на вопросы о том, какая связь между Конституцией и космосом, как связан создатель русской бытовой комедии, автор пьесы «Недоросль» Денис Фонвизин, императрица Екатерина II и Конституция, и многие другие.

«Люди, а наша целевая аудитория - это приморцы 40+, оказались хорошо осведомлены о возможности голосования с 25 июня по 1 июля. За три часа викторины дозвонились 19 человек, выбрать победителей было непросто. Нам понравилась и тема, и подача, которую предложила «Единая Россия», - сообщила ведущая.

Отметим, голосование по поправкам в Конституцию России продлится по 1 июля включительно. Воспользоваться своим избирательным правом можно на стационарных и мобильных участках. Одним из первых – утром 25 июня – проголосовал губернатор Приморского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Кожемяко. По его словам, это нужно, в том числе, для сохранения социальных гарантий и индексации пенсий. Также он назвал одной из важнейших поправку о доступности и качестве медицинского обслуживания.

Напомним, Президент страны Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Всего в основной закон страны внесено почти 500 поправок, которые затрагивают основные сферы жизни граждан.