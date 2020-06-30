Приморье: выявлено 80 заболевших COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Приморском крае выявлено 80 заболевших COVID-19. Во Владивостоке — 44 человека, в Находке — 14, по четыре случая в Хасанском районе, Хорольском округе и Артеме, три — в Партизанском районе, по два — в Партизанске и Уссурийске, по одному случаю — в Черниговском, Надеждинском и Спасском районах, сообщил оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.
Всего 4306 жителям Приморья был поставлен диагноз «коронавирус» с начала эпидемии.
Сейчас на лечении находится около 1,5 тысячи человек, из них 43 пациента — в тяжелом состоянии. Количество умерших от COVID-19 увеличилось до 44.
С 57 человек за прошедшие сутки в Приморье снят диагноз «коронавирус». Число выздоровевших жителей края — 2745. Это почти 64% от общего числа приморцев, которым ранее был диагностирован COVID-19. За последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.
Инфографика: заболевшие Covid-19 в Приморском крае
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU