Приморье: выявлено 80 заболевших COVID-19 за сутки

30 Июнь 2020 2020-06-30T05:18:24+03:00

Всего 4306 жителям Приморья был поставлен диагноз «коронавирус» с начала эпидемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На лечении от новой коронавирусной инфекции находится около 1,5 тысячи человек,

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За минувшие сутки в Приморском крае выявлено 80 заболевших COVID-19. Во Владивостоке — 44 человека, в Находке — 14, по четыре случая в Хасанском районе, Хорольском округе и Артеме, три — в Партизанском районе, по два — в Партизанске и Уссурийске, по одному случаю — в Черниговском, Надеждинском и Спасском районах, сообщил оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

Всего 4306 жителям Приморья был поставлен диагноз «коронавирус» с начала эпидемии.

Сейчас на лечении находится около 1,5 тысячи человек, из них 43 пациента — в тяжелом состоянии. Количество умерших от COVID-19 увеличилось до 44.

С 57 человек за прошедшие сутки в Приморье снят диагноз «коронавирус». Число выздоровевших жителей края — 2745. Это почти 64% от общего числа приморцев, которым ранее был диагностирован COVID-19. За последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

Инфографика: заболевшие Covid-19 в Приморском крае

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ИСТОЧНИК KP.RU