Учитель из Партизанского района: Невозможно переоценить важность поправки о развитии языка

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:29:01+03:00

У жителей Приморья остался один день для голосования о будущем Конституции

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Екатерина Кобрина — учитель русского языка школы в селе Золотая Долина Партизанского муниципального района, почетный работник общего образования. Как филолог она отмечает важность поправки в Конституцию РФ о развитии и сохранении языка, а как женщина и мать — тот факт, что в приоритет обновленного документа ставят ребенка и семью.

Екатерина Николаевна рассказала, что на голосование пошли всем коллективом, все восприняли потенциальные изменения позитивно.

«Ни для кого не секрет, что дети сейчас читают мало, школьные библиотеки обладают скудным фондом. Кажется, что это мелочь, но нет. Надеюсь, что если в Конституции появится статья о развитии языка, будут проводиться и соответствующие мероприятия. Всё это вкупе позитивно отразится на детях», — отметила Екатерина Кобрина.

Напомним, основной день голосования - 1 июля – объявлен выходным, чтобы каждый мог беспрепятственно проголосовать по поправкам в Конституцию. На участках измеряют температуру, помещения дезинфицируют, а ношение масок и перчаток даже не обсуждается. Принцип работы комиссии прост – голосование по поправкам к Конституции должно быть безопаснее, чем поход в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU