Во Владивостоке откроется фотовыставка, посвященная тем, кто не прекращал работать во время эпидемии

1 Июль 2020 2020-07-01T07:35:00+03:00

Фотограф Игорь Кирсанов назвал свою экспозицию «Владивосток во времена самоизоляции. „Простые“ важные профессии» [фото]

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В День города, 2 июля, жители столицы Приморья смогут посетить фотовыставку «Владивосток во времена самоизоляции. „Простые“ важные профессии». Экспозиция стала заключительным этапом одноименного проекта автора приморского фотографа Игоря Кирсанова.

Героями снимков стали медики, продавцы, водители такси и городского общественного транспорта, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, работники пищевых предприятий, педагоги, работники электросетей, воспитатели, няни, журналисты, соцработники, работники заводов, курьеры и многие другие люди, в условиях сложной эпидобстановки продолжавшие выполнять свою работу.

фото с выставки «Владивосток во времена самоизоляции. «Простые» важные профессии». Автор Игорь Кирсанов

— Мой проект не про коронавирус. Он про людей. Это люди незаметных, привычных, но очень важных профессий. Герои каждодневной жизни. Благодаря им наш город продолжал жить и дышать даже в такое трудное время для страны, как период самоизоляции. Пандемия рано или поздно пройдет, а герои съемок останутся и продолжат выполнять свою работу, осознавая, какая ответственность на них лежит. Они заслуживают уважения в любое время, — говорит автор выставки.

фото с выставки «Владивосток во времена самоизоляции. «Простые» важные профессии». Автор Игорь Кирсанов

Проект реализован при поддержке управления культуры администрации Владивостока. Открытие выставки состоится в 12 часов на 3 этаже ТРЦ «Калина Молл». Выставка будет работать до 30 июля, с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU