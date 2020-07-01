Два капитана: сотрудники ИК-29 на вечерней пробежке обезвредили грабителя-рецедивиста
Предотвратили ограбление сотрудники оперативного отдела ИК-29 капитаны внутренней службы Валерий Отавин и Сергей Маньков. В нерабочее время во вечерней пробежки они услышали крики о помощи женщины, у которой незнакомец вырвал сумку. Мужчины не раздумывая бросились в погоню за грабителем и задержали его.
Позже выяснилось, что задержанный гражданин — рецидивист, неоднократно отбывавший наказание за грабежи.
Скромные представители закона не рассказали о происшествии коллегам. Об инциденте сослуживцы узнали от сотрудников органов внутренних дел. За активную гражданскую позицию, решительные и умелые действия при задержании опасного преступника, оказание содействия правоохранительным органам в деятельности по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации начальник УМВД Приморья генерал-майор полиции Олег Стефанков в торжественной обстановке в присутствии личного состава полиции вручил Сергею Отавину и Валерию Манькову благодарственные письма и ценные подарки.
Сотрудников ГУФСИН Валерия Отавина и Сергея Манькова наградили за задержание преступника.Видео пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
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