Два капитана: сотрудники ИК-29 на вечерней пробежке обезвредили грабителя-рецедивиста

1 Июль 2020 2020-07-01T08:05:05+03:00

Преступник вырвал у женщины сумку с деньгами и пытался скрыться, но был задержан и сдан полиции

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Предотвратили ограбление сотрудники оперативного отдела ИК-29 капитаны внутренней службы Валерий Отавин и Сергей Маньков. В нерабочее время во вечерней пробежки они услышали крики о помощи женщины, у которой незнакомец вырвал сумку. Мужчины не раздумывая бросились в погоню за грабителем и задержали его.

Позже выяснилось, что задержанный гражданин — рецидивист, неоднократно отбывавший наказание за грабежи.

Скромные представители закона не рассказали о происшествии коллегам. Об инциденте сослуживцы узнали от сотрудников органов внутренних дел. За активную гражданскую позицию, решительные и умелые действия при задержании опасного преступника, оказание содействия правоохранительным органам в деятельности по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации начальник УМВД Приморья генерал-майор полиции Олег Стефанков в торжественной обстановке в присутствии личного состава полиции вручил Сергею Отавину и Валерию Манькову благодарственные письма и ценные подарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788016" frameborder="0"></iframe> Сотрудников ГУФСИН Валерия Отавина и Сергея Манькова наградили за задержание преступника.Видео пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU