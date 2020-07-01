2020-07-01T08:58:24+03:00
Общество

В историческом тоннеле, построенном для транспортировки мин, идет укладка водопровода Владивостока

Перепады глубин подземного сооружения составляют от 10 до 40 метров
Константин МИХАЙЛОВ
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Тоннель во Владивостоке, построенный для транспортировки мин. Пресс-служба "Примводоканала"Тоннель во Владивостоке, построенный для транспортировки мин. Пресс-служба "Примводоканала"
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Во Владивостоке в районе Баляева-Луговая идет масштабная работа по замене 1040 погонных метров старого трубопровода на новый. Как сообщает пресс-служба «Примводоканала», сложность работ в том, что трубопровод находится глубоко под землей в бетонном тоннеле. Перепады глубины составляют от 10 до 40 метров. Отрезки трубы погружают с помощью крана в тоннель и протягивают лебедками со стороны «Минного городка» в сторону Баляева.

Речь идет о магистральном трубопроводе, который подает воду в Первомайский район, часть Ленинского района, а также ТЭЦ в отопительный сезон. Поэтому работы выполняются в сжатые сроки и с особой тщательностью. Изначально во времена постройки «Минного городка» во Владивостоке этот тоннель сооружали для транспортировки мин, но позднее переоборудовали для водопровода.

Укладка нового трубопровода в районе улицы Луговой во Владивостоке.Видео: сайт "Приморский водоканал"

Сообщается, что на объекте работает подрядная организация. Задействовано 15 человек и спецтехника. Работы необходимо завершить к началу сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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