2020-07-01T08:41:19+03:00
Общество

Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года

Дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация»
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Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 годаСбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
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Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

- Квартира в новостройке — от 5,9% годовых

- Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

- Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых

- Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых

- Ставка по программе «Дальневосточная ипотека» - 1,7 % годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Мы продлили акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видим высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. Это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оформления права собственности. В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации».

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru. С подробной информацией об ипотечном кредитовании в Сбербанке можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

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