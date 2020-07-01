2020-07-01T09:14:50+03:00
Общество

Приморские экологи приняли активное участие в плебисците

Изменения в Основной закон помогут сохранить уникальную природу Приморья
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Поправки в статью 114 Конституции России стали одной из причин активного голосования приморских экологов и сотрудников научных и культурно-просветительских учреждений, в которых содержатся дикие животные.

Так, все сотрудники Центра «Амурский Тигр» под руководством генерального директора Сергея Арамилева поддержали внесение изменений в основной Закон РФ.

«Все меры, направленные на сохранение животных, благоприятно отражаются на экологии, а значит на здоровье населения, проживающего на территории. Считаю, что это очень важная поправка, которая обеспечит в итоге благополучие человека. А на международном уровне каждый, кто прочтет Конституцию в новой редакции поймет, что государство, Российская Федерация, ответственно относится к защите природы и сохранения уникального природного многообразия планеты», - сказал Арамилев.

Центр «Амурский тигр» - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Здесь занимаются реинтродукцией видов, которые находятся на грани вымирания или исчезли в дикой природе, в том числе руководствуясь "Стратегией сохранения амурского тигра в РФ". Она определяет все меры по сохранению тигра и его кормовой базы до 2022 года.

По данным опроса ВЦИОМ абсолютное большинство россиян (93%) заявило о необходимости защиты природы и сохранения уникального природного многообразия страны. Поправки в ст. 114 Конституции РФ обяжут Правительство принимать меры к сохранению природного богатства и биологического разнообразия России, снижать негативное воздействие на окружающую среду со стороны производств. Также в Основном законе страны теперь будет закреплена необходимость ответственного отношения к животным граждан и должностных лиц.

Отметим, региональное отделение партии «Единая Россия» неоднократно оказывало финансовую помощь сафари-паркам и зоопаркам, в период пандемии оставшимся без средств к существованию. Здесь содержатся редкие животные местной фауны, том числе амурские тигры, которые по разным причинам не могут выжить в условиях дикой природы. Зоопарку «Садгород» и Приморскому сафари-парку были вручены сертификаты на 300 тыс. рублей каждому. Кромке того, депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморья организовали на регулярной основе приобретение и доставку кормов зоопарку «Садгород».

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